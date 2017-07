Leiche aus dem Irrsee identifiziert

Die männliche Leiche, die am Montag im Irrsee (Bezirk Vöcklabruck) gefunden worden ist, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus Wien. Die Polizei konnte Fremdverschulden bereits ausschließen.

Kein Mord oder Totschlag – so viel war am Dienstagfrüh für die Ermittler bereits klar, so ein Polizeisprecher gegenüber Radio Oberösterreich. Die Leiche des Mannes war am Nachmittag im Gemeindegebiet von Zell am Moos im Irrsee gefunden worden.

Tourismusverband MondSeeLand

Ermittlungen zur Todesursache

Zuerst war noch unklar, um wen es sich bei dem etwa einen Meter 70 großen Mann bekleidet mit einer blau-weiß-karierten Badehose handelt. Inzwischen fanden die Beamten seine Identität heraus. Es handelt sich um einen 75-jährigen Wiener. Ob er gesundheitliche Probleme beim Baden bekommen hat, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Todesursache seien noch nicht abgeschlossen, so die Polizei.