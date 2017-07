Alkolenker raste durch Hausmauer

In Peuerbach (Bezirk Grieskirchen) ist Montagfrüh ein Auto mit solcher Wucht gegen eine Hausmauer gekracht, dass ein Teil der Mauer eingestürzt ist. Ein Insasse wurde schwer verletzt. Der Alkotest beim Fahrer verlief positiv.

Der 19-jährige Lenker aus Waldkirchen am Wesen verlor in Peuerbach in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug. Er fuhr über den Randstein und 60 Meter quer über ein Feld, bevor er mitten durch den Garten eines Einfamilienhauses raste.

FF Peuerbach

Der Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden, schildert der Feuerwehkommandant von Perubach Wolfgang Eder.

Alkotest ergab 1,6 Promille

Das Auto wurde gegen die Hausmauer geschleudert die teilweise einstürzte. Auch die Dachrinne wurde von dem Wagen beschädigt. Die Hausbesitzerin blieb unverletzt.

FF Peuerbach

Der Beifahrer des 19-Jährigen, ein 22-Jähriger aus Natternbach, wurde mit einem Wirbelbruch in das Klinikum Wels eingeliefert. Der Alkotest bei dem 19-jährigen Lenker ergab 1,6 Promille.