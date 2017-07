Doppelmord: Suche nach Motiv

Nach dem Doppelmord an einem betagten Ehepaar in Linz-Urfahr am Freitag hat am Samstag die Polizei Informationen überprüft. Der Täter, ein bekannter der Opfer, stellte sich kurz darauf. Die Suche nach dem Tatmotiv ist noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Freitagvormittag erschreckte ein lauter Knall, der aus dem Haus des Ehepaares in der Voltastraße kam, die Nachbarn. Rauch drang aus dem Haus, die Feuerwehr wurde alarmiert. Beim Vorrücken in das teils verrauchte Haus fanden die Einsatzkräfte dann das Hausbesitzer-Ehepaar tot in der Küche. Der 87-jährige Mann und seine 85-jährige Frau waren aber nicht durch das Feuer gestorben, sondern durch Gewalteinwirkung.

Verdächtiger meldete sich selbst bei der Polizei

Die Ermittler gingen schnell von Mord aus. Wenig später gab es schon einen Verdächtigen: Ein 54-jähriger Linzer mit Wurzeln in Nordafrika meldete sich bei der Polizei und gab an, das Ehepaar getötet zu haben, so die Polizei. Den Brand habe er danach gelegt - um Spuren zu verwischen. Weiter wurde zu seinem möglichen Motiv bisher nichts bekannt.

Der Mann war am Freitag noch stundenlang befragt worden, die Ermittler sichteten und prüften am Samstagvormittag die Informationen und Hinweise. Details sollen demnächst bekanntgegeben werden. Bisher scheint nur klar, dass der mutmaßliche Täter seine Opfer schon länger kannte. Er soll ein kleines Lebensmittelgeschäft betreiben, in dem das Paar regelmäßig einkaufte. Immer wieder soll der Mann den Pensionisten auch Lebensmittel nach Hause geliefert haben.

