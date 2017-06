Bei Explosion in Pissoir schwer verletzt

In Sonnberg im Mühlkreis (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist am Donnerstag ein Arbeiter bei einer Explosion erheblich verletzt worden. Der Mann hatte einen Abflussreiniger in ein verstopftes Pissoir geleert. Darin steckte ein Feuerzeug, das löste eine heftige, chemische Reaktion aus.

Der 31-Jährige reinigte in der Mehrzweckhalle die WC-Anlagen. Ein Pissoir machte ihm besonders zu schaffen, denn das Wasser konnte nicht ablaufen. Der Gemeindemitarbeiter griff schließlich zu einem Abflussreiniger, um die Verstopfung zu beseitigen.

pixabay

Doch das endete fatal: Der Mann hatte nämlich den Grund für die Verstopfung nicht erkannt. Ein Feuerzeug steckte im Abfluss des Pissoirs.

Augen verätzt

Der ätzende Abflussreiniger kam mit dem Feuerzeugbenzin in Kontakt und löste eine Explosion aus. Der Gemeindemitarbeiter wurde im Gesicht getroffen, Spritzer des Reinigers verätzten seine Augen. Der Mann musste vom Notarzt versorgt und in die Linzer Uniklinik eingeliefert werden.