Haimbuchner gegen „Ehe für alle“

Gegen eine Ehe für alle hat sich am Mittwoch FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ausgesprochen. Viel wichtiger für die Gesellschaft sei „ein staatliches Bekenntnis zur Familie als Kern der gesellschaftlichen Stabilität“.

Es gebe in Österreich ohnehin das Modell der eingetragenen Partnerschaft. Damit werde sichergestellt, dass niemand in Österreich diskriminiert wird, so der FPÖ-Chef. Für ihn wäre die Homo-Ehe eine Aufweichung der familiären Strukturen, so käme ein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare durch die Hintertür.

Koalitionskrach in Deutschland

In Deutschland wird der Bundestag noch diese Woche über die Ehe für alle abstimmen. SPD, Grüne und Linke haben das durchgesetzt. Das Resultat ist ein Koalitionskrach zwischen CDU/CSU auf der einen und der SPD auf der anderen Seite.