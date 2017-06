Zweijähriger stürzte in Fischteich

Ein zweijähriger Bub ist Dienstagabend in Pram (Bezirk Grieskirchen) in einen Fischteich gestürzt. Er konnte erst im letzten Augenblick von seinem Vater gerettet werden. Der Zustand des Buben war am Abend kritisch.

Der Bub war plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Die Eltern suchten sofort alles ab, rund ums Haus war der Kleine aber nicht zu finden. Auch die Nachbarn begannen nach dem Zweijährigen zu suchen. Minuten später fand ihn sein Vater - im nahegelegenen Teich. Der Kleine trieb im Wasser.

Kind in Linzer Uniklinik geflogen

Der Bub konnte wiederbelebt werden. Er wurde mit dem Notarzthubschraubers Christophorus 10 in die Linzer Uniklinik geflogen. Sein Zustand war am Abend kritisch. Auch die Eltern mussten versorgt werden. Die Mutter des Zweijährigen ist hochschwanger, sie hatte einen Schock erlitten. Die Eltern wurden nach Ried ins Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern gebracht.

laumat.at/Matthias Lauber

Zustand von 14-Jährigem weiter kritisch

Kritisch war Dienstagabend auch der Zustand des 14-jährigen Burschen aus Weyer, der Montagnachmittag im Parkbad Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich schwer verunglückt war. Der Unfallhergang ist noch unklar. Der Jugendliche wollte vom Sprungturm aus einer Höhe von fünf Metern ins Wasser springen, landete aber zum Teil neben dem Becken - mehr dazu in Bub prallt bei Kopfsprung gegen Beckenrand (noe.ORF.at).