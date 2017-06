Kulturquartier lädt zu „Sinnesrausch“ mit Alice

Mit einem Sinnesrausch will das OÖ. Kulturquartier in Linz in seiner Winterausstellung seine Besucher verführen. Denn auf dem Programm steht eine Schau, die sich wohl einem der bekanntesten Kinderbücher widmet: "Alice im Wunderland“.

Wer kennt sie nicht: Die Grinsekatze, den sprechenden Hasen, den verrückten Hutmacher oder den Jabberwocky? Sie alle spielen eine Rolle in „Alice im Wunderland“ des Briten Lewis Carroll. Und obwohl bereits im Jahr 1865 geschrieben, hat dieses Kinderbuch bis heute nichts an seiner Faszination verloren.

Wahrnehmungsverschiebungen und Verwirrungen

Wobei Kinderbuch wohl nicht ganz richtig ist, denn auch Erwachsene kann die verschrobene Welt von Alice immer wieder begeistern. Und deshalb soll man bei der speziell für Familien konzipierte Winterausstellung des OÖ. Kulturquartiers „Alice verdrehte Welt“ sozusagen in die Schuhe von Alice schlüpfen und dabei allerlei Wundersames erleben, so der Direktor des Kulturquartiers, Martin Sturm: „Es gibt sehr sinnliche Arbeiten, es geht um Wahrnehmungsverschiebungen und um Verwirrungen.“

OÖ Kulturquartier

„Eine Geschichte aus den Augen der Alice“

Die Ausstellung, die von 30 Künstlern gestaltet wird, spannt sich vom ehemaligen Theaterkeller, über neue Treppen in die Dachböden bis zum großen Saal des OK. Und: In der „verdrehten Welt von Alice“ sollen auch Erwachsene wieder Kind sein dürfen, so die Kuratorin des OK, Genoveva Rückert: „Wir erfahren sozusagen eine Geschichte aus den Augen der Alice. Es handelt sich um ein kleines Mädchen, das in einer absurden Welt gelandet ist, wo sich auch die Hierarchien umdrehen. Und auf einmal muss dieses kleine Kind erwachsen und vernünftig sein. Und wir dürfen in der Ausstellung wieder in die Schuhe der Alice zurückschlupfen und wieder Kind sein.“

Eröffnung am 20. Oktober

Auf die jüngsten Besucher wartet ein Indoor-Spielplatz namens Gaudimax, an den Sonntagen werden Workshops für Familien angeboten. Die Ausstellung über die fantastische Welt von Alice im Wunderland wird am 20. Oktober eröffnet und dauert bis zum 1. April.

