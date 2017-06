Attersee: Mit Schlauchboot in Seenot

Auf dem Attersee hat die Polizei zu einer Rettung aus Seenot ausrücken müssen. Ein 50-jähriger Alkovener war nach einem Motorschaden mit einem Schlauchboot in der Mitte des Sees liegen geblieben.

Der 50-jährige Alkovener war Sonntagabend mit seinem Schlauchboot auf den Attersee hinausgefahren. Doch in der Mitte des Sees versagte der Außenbordmotor. Die Maschine ließ sich nicht mehr anwerfen, offenbar war der Starter abgebrannt. Also legte sich der Mann in die Riemen und versuchte, mit Muskelkraft zurück ans Ufer zu kommen.

Mann ruderte eineinhalb Stunden

Doch er hatte nicht mit einer derart starken Strömung gerechnet. Nach eineinhalb Stunden war der 50-Jährige am Ende seiner Kräfte und wohl auch der Verzweiflung nahe. Er wählte schließlich den Notruf, woraufhin ein Polizeiboot auf den See hinausgeschickt wurde.

Die Polizisten konnten den Alkovener schließlich in der Mitte des Sees treibend finden. Sie holten ihn an Bord und nahmen das Schlauchboot ins Schlepptau. Der Mann konnte bei Einbruch der Dunkelheit sicher an Land gebracht werden.