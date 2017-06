Traunkraftwerk in Bad Goisern eröffnet

In Bad Goisern ist am Wochenende das Traunkraftwerk eröffnet worden. Es ist möglicherweise das letzte große Wasserkraftwerk, das in Oberösterreich neu errichtet wurde. Denn fast alle Flussläufe sind schon belegt.

Ein altes Kleinkraftwerk aus den 1980er-Jahren hat den Platz freigehalten und damit den Bau des neuen Traunkraftwerks ermöglicht. Die Energie AG hat das Kleinkraftwerk gekauft und in zwei Jahren Bauzeit durch ein neues Traunkraftwerk ersetzt. Das wurde dieses Wochenende eröffnet und soll nun 3.700 Haushalte mit Strom versorgen.

ORF/Christoph Kinast

Ausbau wird immer schwieriger

Ein Beispiel, das zeigt, dass der Ausbau der Wasserkraft in Oberösterreich immer schwieriger wird. Denn fast überall, wo ein Wasserkraftwerk wirtschaftlich betrieben werden könnte, steht schon eines. Der Generaldirektor der Energie AG, Werner Steinecker, sagte gegenüber dem ORF OÖ: „Wir sind dank der Nutzung von Donau, Inn, Traun aber auch Salzach fast fertig. Das, was man noch findet, sind einige verlassene oder einzelne Standorte, die man noch in Erwägung ziehen kann.“

Fünf Kraftwerke sollen erneuert werden

Konkrete Pläne gibt es in Steyrermühl. Die Energie AG hat fünf Traunkraftwerke des Papierherstellers UPM gekauft, die nun erneuert werden sollen.