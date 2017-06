Familienstreit eskalierte in Wels

In Wels ist ein Familienstreit am Sonntag so sehr eskaliert, dass die Polizei einschreiten musste. Bei dem Disput zwischen einer 32-jährigen Frau und ihrem Vater hantierte plötzlich der Freund der Tochter mit einer Waffe.

Die 32-Jährige hatte Sonntagabend offenbar persönliche Sachen aus der Wohnung der Eltern abholen wollen. Dabei kam es zu einem heftigen Streit mit ihrem 61-jährigen Vater. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der neue Freund der Frau mit einer Waffe hantiert haben. Daraufhin wurde die Polizei gerufen.

laumat.at/Matthias Lauber

Paar flüchtete mit Auto

Der 45-jährige und seine Partnerin flüchteten daraufhin mit einem Auto, sie konnten aber in Wels-Schafwiesen von der Polizei gestellt werden. Der Mann wurde überwältigt und festgenommen. Die Frau soll sich dabei so aggressiv gegen die Beamten verhalten haben, dass sie ebenfalls vorläufig festgenommen wurde. Bei der Waffe, die im Wagen gefunden wurde, handelte es sich um eine Schreckschusspistole.

Beide wurden nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Mann wurde außerdem ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.