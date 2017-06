Vergewaltigung in Berufsschulinternat

In einem Internat einer oberösterreichischen Berufsschule soll ein 16-jähriger Bursch von einem 21-jährigen Zimmerkollegen vergewaltigt worden sein. Das Spital erstattete Anzeige, nachdem das Opfer dort medizinisch versorgt wurde.

Bei der Polizei gibt man sich zu dem Fall sehr zurückhaltend. Daher ist auch nicht bekannt, in welchem Internat die angebliche Vergewaltigung stattgefunden haben soll.

16-Jähriger begab sich in Krankenhaus

Fest steht bislang, dass der 16- und der 21-Jährige Zimmerkollegen in dem Berufsschulinternat waren. Vergangene Woche in der Nacht auf Dienstag soll dann der Ältere den Jüngeren vergewaltigt haben. Der Bursch begab sich in ein Krankenhaus zur Behandlung, dieses verständigte wiederum die Polizei. Der 21-Jährige wurde von Polizisten bereits befragt und beteuert seine Unschuld.

Umfeld wird durchleuchtet

Nun wird das weitere Umfeld der beiden näher durchleuchtet, so die Polizei. Sie wurde zuletzt mit dem Vorwurf konfrontiert, Vergewaltigungsfälle selten zu veröffentlichen. Das wies die Polizei zurück. In Linz soll es in den vergangenen Wochen zu zwei Vergewaltigungen von Männern an Frauen gekommen sein - mehr dazu in Zwei Vergewaltigungen: Kritik an Polizei-Infos (ooe.ORF.at; 19.6.17).