Telefonieren am Steuer: Höhere Strafen gefordert

In Oberösterreich sind im Vorjahr 11.331 Autolenker beim Telefonieren am Steuer erwischt und bestraft worden, doppelt so viele wie Alkolenker, so der VCÖ. Er spricht sich für verstärkte Kontrollen und höhere Strafen aus.

Jede Dreiviertel-Stunde wurde jemand beim Handy-Telefonieren am Steuer ertappt. Doch die Zahl der Handy-Sünder dürfte insgesamt weit höher liegen: Österreichweit würde nur einer von 3.000 Handy-Sündern tatsächlich erwischt und bestraft, so der Verkehrsclub Österreich. Für Oberösterreich sei von einem ähnlichen Verhältnis auszugehen.

„Reaktionszeit wie bei 0,8 Promille“

Die Zahlen ergeben sich für den VCÖ aus einer Untersuchung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit. Und VCÖ-Sprecher Christian Gratzer mahnt, dass Handy-Telefonieren am Steuer kein Kavaliersdelikt sei. Autofahrer, die mit dem Handy telefonieren, würden genauso schlecht reagieren, wie Alkolenker mit 0,8 Promille. Die Reaktionszeit verlängere sich um 0,5 Sekunden, was im Ortsgebiet für Fußgänger, insbesondere für Kinder fatal sein könne.

„Strafe von 50 Euro zu wenig“

Für den Verkehrsclub Österreich ist die derzeitige Strafe von 50 Euro für Telefonieren am Steuer zu wenig. Gefordert werden auch verstärkte Kontrollen, sowie die Aufnahme von Handy-am-Steuer-Vergehen ins behördliche Vormerksystem.