Erste-Hilfe-Kurse werden „gestürmt“

Geht es um Leben und Tod, zählt jede Sekunde. Doch aus Angst etwas falsch zu machen, zögern viele in einer Notsituation. Doch Sicherheit bieten Erste-Hilfe Kurse, etwa des Roten Kreuzes. Diese werden derzeit regelrecht gestürmt.

Zehn Minuten - länger dauert es im Schnitt nicht, bis der Notarzt nach der Alarmierung beim Patienten ist. Aber das sei noch nicht schnell genug, so der Präsident des oberösterreichischen Roten Kreuzes, Walter Aichinger: „Wenn es um lebensbedrohliche Zustände geht, brauchen wir deshalb Menschen im unmittelbaren Umfeld, die helfen, bis der Notarzt kommt“

33.000 Absolventen von Erste Hilfe Kursen

Immer mehr Menschen wollen wissen, welcher Handgriff der richtige ist, wenn es um Leben und Tod geht. Rund 33.000 Oberösterreicher absolvierten im vergangenen Jahr einen Erste Hilfe Kurs - „ein Rekord“, so Aichinger. Diesen Anstieg erklärt sich das Rote Kreuz mit einer eigenen Kampagne, die sensibilisieren sollte, wie wichtig Hilfe in den ersten Sekunden ist.

ÖRK / Markus Hechenberger

Flüchtlingsheime wieder geschlossen

Aber auch das freiwillige Engagement sei auf einem Höhepunkt: Knapp 1.000 neue Helfer konnte das Rote Kreuz von 2015 auf 2016 dazu gewinnen, ein Großteil davon hilft im Rettungsdienst. Mehr als drei Millionen Stunden waren die Freiwilligen im vergangenen Jahr im Einsatz.

Rotes Kreuz OÖ

Bewältigt sei außerdem auch die Herausforderung der Flüchtlingswelle. So konnten heuer bereits vier kleinere Asylheime geschlossen werden. „Die betroffenen Asylwerber wurde auf die umliegenden anderen Unterkünfte in der Region verteilt. Einige davon wurden auch bei Privaten untergebracht“, so Aichinger. 48 Quartiere werden derzeit noch vom Roten Kreuz betrieben.

Das Jahr 2016 des Roten Kreuzes in Zahlen:

805 Fahrzeuge

23.700.000 gefahrene Kilometer

3.100.000 freiwillig geleistete Stunden

21.892 freiwillige Mitarbeiter

26.305 Einsätze des Notarztes

Link: