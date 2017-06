Leo Windtner als ÖFB-Präsident wiedergewählt

Leo Windtner ist am Sonntagvormittag im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung in Zell am See wie erwartet als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) für die kommenden vier Jahre wiedergewählt worden.

Die Wiederwahl Windtners wurde vom ÖFB via Twitter bestätigt.

Dr. Leo Windtner wurde im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptersammlung in Zell am See als ÖFB-Präsident wiedergewählt pic.twitter.com/ov7a1gbqlr — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 18. Juni 2017

Der 66-jährige Oberösterreicher führt den größten Sport-Fachverband des Landes seit 2009.

