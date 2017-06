Feuerwehr befreite eingeklemmte Katze

Den unbändigen Freiheitsdrang ihres Haustieres oder schlicht und einfach seine Neugier haben Katzenbesitzer in Schärding unterschätzt. Das Tier blieb mit dem Kopf stecken und konnte nur mehr von der Feuerwehr befreit werden.

Die Katze hatte am Samstag ihren Kopf unter dem Geländer eines Balkons durchgestreckt und blieb plötzlich stecken. Es gab kein vor und zurück mehr, das Tier war hilflos gefangen. Auch die Besitzer der Katzen wussten sich nicht mehr zu helfen und riefen die Feuerwehr.

FF Schärding

Fünf Feuerwehrleute rückten an, um die eingeklemmte Katze wieder zu befreien, was allerdings gar nicht so einfach war. Mit einer Art Spreizer vergrößerte die Feuerwehr den Abstand zwischen Balkon und Geländer, bis die Katze wieder aus dem Spalt herausgezogen werden konnte.

FF Schärding

Die Befreiungsaktion konnte nicht ganz unblutig durchgeführt werden, die leicht verletzte Katze wurde von ihren Besitzern aber sofort zum Tierarzt gebracht.

