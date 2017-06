Fix: Gorenzel-Simonitsch Blau Weiß Linz-Trainer

Fußball Erstligist Blau Weiß Linz hat mit dem Kärntner Günther Gorenzel-Simonitsch den Trainer für die kommende Saison fixiert. Das bestätigt der mit den Verhandlungen betraute zukünftige Präsident des FC Blau Weiß Linz.

„Das kann ich jetzt fix bestätigen. Wir haben uns am Freitagabend aus drei Kandidaten entschieden. Am Montag wird er präsentiert und dann auch bereits das Training leiten“, so der zukünftige Vereinspräsident, Walter Niedermayr im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Nationale und internationale Erfahrung als Co-Trainer

Nicht nur Stationen als Co-Trainer bei Hoffenheim, Kaiserlautern und Rubin Kazan stehen auf der sportlichen Visitenkarte des 45-jährigen Kärntners.

Davor war Gorenzel-Simonitsch lange Zeit Co-Trainer von Walter Schachner, mit dem er mit dem FC Kärnten in die Bundesliga aufgestiegen ist, um danach mit Schachner und seinem Blau Weiß Linz-Vorgänger Klaus Schmidt mit dem GAK Österreichischer Meister zu werden.

Empfehlung auch vom Vorgänger Schmidt

„Wir haben uns auch bei unserem Ex-Trainer erkundigt, wir wollten ja auch Kontinuität in der Fußball-Philosophie, und haben von Klaus Schmidt nur das Beste gehört, das war auch ein Grund für unsere Entscheidung“, gibt auch der künftige Blau Weiße.

Max Babler bleibt Co-Trainer

Der bisherige Assistent von Klaus Schmidt, Max Babler, wird Co-Trainer bleiben. „Das wollten wir auch so, das war unsere Bedingung in den Verhandlungen. Wir haben vollstes Vertrauen in ihn“, so der künftige Präsident des FC Blau Weiß Linz.

Dennis Bankowsky, ooe.orf.at