Segler am Attersee aus Seenot gerettet

Auf dem Attersee sind am Freitag drei Männer mit ihrem Segelboot gekentert. Der Unfall passierte weit vom Ufer entfernt und blieb längere Zeit unbemerkt. Ein Segler kam den im Wasser treibenden Männern schließlich zu Hilfe.

Ein 50-jähriger Salzburger war bei böigem Wind mit seinem sechs Meter langen Segelboot auf dem Attersee von Unterach in Richtung Unterburgau unterwegs. Mit an Bord waren zwei Freunde - ein 47-jähriger Deutscher und ein 59-Jähriger aus Steyr. Gegen 15.40 Uhr fuhr eine besonders heftige Windböe in die voll gesetzten Segel und kippte das Boot um.

Wasserrettung Oberösterreich

Die drei Männer konnten sich gerade noch an das nasse, rutschige Boot klammern. Weil der Unfall etwa 500 Meter vom Ufer entfernt passiert war, hatten Badegäste nicht mitbekommen, dass auf dem See ein Boot mit dem Kiel nach oben trieb.

Segler kam zu Hilfe

Erst nach einer Weile erkannte eine Passantin am Ufer den Ernst der Lage und alarmierte Polizei und Wasserrettung. Noch bevor die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, wurde ein anderer Segler auf die Notlage der drei Männer aufmerksam, segelte hin und zog die Schiffbrüchigen auf sein Boot in Sicherheit. Alle drei waren unverletzt.

Auf den Grund gesunken

Als das gekenterte Boot wenig später abgeschleppt werden sollte, kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Das Boot kippte plötzlich noch einmal und sank zehn Meter tief auf den Grund. Erst mit Hebeballons konnte es dann endgültig an die Wasseroberfläche und unbeschädigt ans Ufer gebracht werden.