Windtner vor Wiederwahl als ÖFB-Präsident

Leo Windtner steht am Sonntag vor seiner Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB). Die Bestätigung gilt als gesichert. Windtner ist der einzige Kandidat für den Posten und hat auch das Gremium hinter sich.

Mittlerweile soll Leo Windtners Wiederwahl nichts mehr im Wege stehen. Einstimmig wurde er vom Wahlausschuss am 22. Mai zur Wiederwahl als ÖFB-Präsidenten vorgeschlagen.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Einige Wochen davor soll es in diesem Gremium aber noch keine Mehrheit für ihn gegeben haben - offenbar brachte Windtner die Präsidiumskollegen mit dem Versprechen auf seine Seite, vier Vizepräsidenten zu installieren, berichtet die Austria Presse Agentur.

Votum in Zell am See

Das Votum geht im Rahmen der Ordentlichen Bundeshauptversammlung des größten heimischen Sport-Fachverbandes in Zell am See über die Bühne. Der Oberösterreicher ist der einzige Kandidat für den Posten, 2013 wurde der 66-Jährige in seinem Amt bestätigt.