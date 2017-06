Möbel angezündet: Brandstiftung in Garage

In einem Welser Wohnhaus ist kurz vor Mitternacht am Montag Feuer gelegt worden. Holzmöbel wurden in einer frei zugänglichen Garage in Brand gesetzt. Ein Passant hatte das Feuer bemerkt und Alarm geschlagen.

Die Garage ist komplett ausgebrannt. Dass das Feuer nicht zu unterschätzen war, beweisen die Rußpuren entlang der Hausmauer bis zu den Fenstern der untersten Wohnung. Ein Passant hatte das Feuer kurz vor Mitternacht bemerkt und Alarm geschlagen.

Die Feuerwehr rückte an und konnte verhindern, dass die Flammen auf die Wohnungen über der Garage übergreifen. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten alle rechtzeitig das Gebäude verlassen. Zwei Wohnungen wurden zum Teil stark verraucht und sind zur Zeit unbewohnbar.

Holzmöbel übergossen und angezündet

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um Brandstiftung handelt. Es wird vermutet, dass die Holzmöbel in der Garage mit Brandbeschleuniger übergossen und angezündet wurden.