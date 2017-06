Zweijähriger von Auto überrollt

Ein tragischer Unfall ist am Montag mit einem zweijährigen Buben ist in Attnang (Bezirk Vöcklabruck) passiert: Das Kind wurde von einem Auto überrollt und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Langsam fuhr die 23-jährige Lenkerin am Montagnachmittag ihren Wagen in die Hauseinfahrt. Trotzdem konnte sie nicht mehr bremsen, als ein zweijähriger Bub genau in diesem Moment seitlich in ihr Auto läuft. Er wurde von dem Wagen erfasst und überrollt, gab die Polizei bekannt.

Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma

Mit schweren Kopfverletzungen und Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma wird der Zweijährige mit dem Rettungshubschrauber in den Med Campus nach Linz geflogen.