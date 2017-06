OÖ-Liga: Bad Schallerbach steigt ab

Den Schallerbachern reichte im Fernduell mit St. Marienkirchen gegen den Abstieg ein 3:3 gegen WSC Hertha nicht. Vöcklamarkt steigt als Meister in die Regionalliga auf. Von dort kehrt Grieskirchen in die OÖ-Liga zurück.

UVB Vöcklamarkt stand seit Wochen mit stolzen 77 Punkten in der Endabrechnung als Meister fest - vor Aufsteiger Oedt (58) und Gmunden (48).

St. Marienkirchen/Polszenz bleibt oben

Im Abstiegskampf musste die Entscheidung in dieser letzten Runde fallen. Im Fernduell zwischen St. Marienkirchen (0:0 gegen Gmunden) und Bad Schallerbach (ein hochdramatisches 3:3 gegen WSC Hertha) leistete Ex-St. Marienkirchen-Trainer Stefan Kuranda in seiner neuen Funktion als Trainer von WSC Hertha dem Ex-Klub mit dem Punktegewinn Schützenhilfe. Kuranda war im Unfrieden von St. Marienkirchen in der Winterpause nach Wels gewechselt. Jetzt dürfte alles wieder gut sein.

Liga-Dauerbrenner Bad Schallerbach lieferte den Welsern einen heroischen Kampf, kam in der Schlussphase zum Ausgleich, allerdings wäre wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem Lokalrivalen St. Marienkirchen auch ein knapper Sieg zu wenig gewesen.

Bad Schallerbach muss nun den bitteren Gang in die Landesliga antreten und wird dorthin von St. Martin im Mühlkreis begleitet.

Tabellenende

14. St. Marienkirchen/P. 33

15. Bad Schallerbach 31 (Absteiger)

16. St. Martin/Mühlkr. 14 (Absteiger)

Letzte Runde OÖ-Liga

Bad Schallerbach – WSC Hertha 3:3 (1:0)

St. Marienkirchen/Polsenz – Gmunden 0:0

Oedt – Perg 5:1 (2:0)

FC Wels – Wallern 1:1 (1:1)

St. Martin – Neuhofen/I. 3:3 (1:3)

Micheldorf – Weißkirchen 1:1 (0:0)

Donau – Edelweiß 1:2 (0:0)

Vöcklamarkt – Bad Ischl 2:0 (1:0)

Die OÖ-Liga Meisterschaft 2017/18 startet am 11. August

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at