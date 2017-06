Landwirt von Kalb schwer verletzt

Ein 42-jähriger Landwirt aus Andorf (Bezirk Schärding) ist Mittwochnachmittag von einem Kalb schwer verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus Ried gebracht werden.

Der Mann wollte das Jungtier aus seiner Box führen, als es mit dem Kopf um sich schlug und den Landwirt beim rechten Auto erwischte. Der Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Ried transportiert.

Tödliche Kuhattacke in Tirol

Ebenfalls am Mittwoch war auf der Kranzhornalm bei Erl (Bezirk Kufstein) in Tirol eine 70-jährige Frau bei einer Kuhattacke ums Leben gekommen. Die Frau hatte mit ihrem Hund eine Weide gequert, auf der sich eine Kuhherde befand - mehr dazu in 70-Jährige stirbt nach Kuhattacke (tirol.ORF.at).