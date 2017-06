Blau Weiß Linz trifft auf Celtic Glasgow

Am 28. Juni erwartet der FC Blau Weiß Linz den schottischen Kultklub Celtic Glasgow zur Formüberprüfung. In Rohrbach-Berg ist um 18:30 Uhr Anstoß. Der Kader der Linzer vor dem Trainingsauftakt am 12. Juni macht gute Fortschritte.

Ehe es am 28. Juni zum Freundschaftsschlager mit dem heurigen schottischen Triple-Gewinner Celtic kommt, steht ab 12. Juni die schweißtreibende Saison-Vorbereitung unter Trainer Klaus Schmidt auf dem Programm. Und Sportvorstand David Wimleitner hat wohl bezüglich der Kader-Rekrutierung noch die ein oder andere schlaflose Nacht vor sich.

Grundsätzlich sind die Blau Weißen jedoch schon einige Schritte weit gekommen. Mindestens 15 Mann sind derzeit bereits mental beim Aufwärmen für den Trainingsauftakt am Montag.

Derzeitiger Kaderstand beim FC Blau Weiß Linz: Zugänge: Manuel Krainz (USK Anif), Manuel Hartl (SKN St. Pölten), Florian Templ (SV Mattersburg), Lukas Skrivanek (SK Sturm Graz) Bestehende Verträge, gezogene Optionen bzw. Vertrags-verlängerungen: Hidajet Hankic, Florian Maier, Felix Huspek, Daniel Kerschbaumer, Lukas Gabriel, Ante Anic, Jakob Kreuzer, Thomas Hinum, Stefan Haudum. Markus Blutsch, Christopher Cvetko Abgänge: Damir Mehmedovic (SKN St. Pölten), Rene Renner (SV Mattersburg), Thomas Goiginger (LASK), Christian Falk , Christopher Mandiangu

Neu in der Abwehr: Lukas Skrivanek

Neben den bestehenden Verträgen von Torhüter Hidajet Hankic und den eingespielten Defensivkräften Daniel Kerschbaumer, Florian Maier sowie Lukas Gabriel kommt mit dem 20-jährigen Lukas Skrivanek ein neuer Linksverteidiger von Sturm Graz mit Einjahres-Vertrag und Option auf ein weiteres Jahr zu den Linzern. Er wird Mehmedovic ersetzen, der nach St. Pölten wechselte.

Starkes Mittelfeld mit Hinum, Huspek, Haudum, Blutsch und neu Krainz

Für das Mittelfeld wurde Thomas Hinum per Drei-Jahresvertrag weiterhin an den Klub gebunden, Stefan Haudum bleibt weitere zwei Jahre, Felix Huspek hat einen bestehenden Vertrag.

Dazu gehört auch der 21-jährige Markus Blutsch weiterhin in die offensive Mittelfeldabteilung, wo neu der 25-jährige Manuel Krainz von Anif für Bewegung und Tore sorgen soll, der in der Regionalliga in 29 Spielen 20 Tore für die Salzburger erzielen konnte. Ante Anic ist hat einen bestehenden Vertrag. Christopher Cvetko ist nach einem ganzen Jahr Verletzung wieder fit und soll nun sein Potential ausschöpfen.

Neu im Angriff Manuel Hartl, Florian Templ im Torjägerduell mit Jakob Kreuzer

Der Stürmer Jakob Kreuzer bekommt mit dem 28-jährigen 1,86m-Stürmer Florian Templ gewollte Konkurrenz im Angriff, dazu kehrt aus St. Pölten Manuel Hartl in die Sturmreihe zurück. Hartl und Templ banden sich für drei Jahre an den Klub.

Für Unruhe sorgen derzeit jedoch Pressemeldungen in Vorarlberg, wonach Trainer Klaus Schmidt auf der Trainerkandidaten-Liste bei Bundesligaklub Altach stehen soll. Schmidt hat Ende Mai bei den Linzern einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at