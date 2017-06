Freiwilligen-Messe in Oberösterreich

Bereits zum siebenten Mal findet am Freitag von 12.00 bis 18.00 Uhr die „Freiwilligen-Messe Oberösterreich“ am Linzer Hauptplatz statt, unter dem Titel „Fest. Engagiert.“

Rund 60 Einrichtungen und Organisationen aus ganz Oberösterreich informieren, wie und wo man sich freiwillig engagieren und mithelfen kann.

Neue Freiwillige sollen gewonnen werden

Ob in der Kinderbetreuung, in der Arbeit mit Senioren, mit Flüchtlingen, im Rettungswesen oder etwa im Bereich Tierschutz: Wie vielfältig sich Freiwillige in Oberösterreich engagieren können, will die Freiwilligen-Messe zeigen, sagt Nicole Sonnleitner vom Unabhängigen Landesfreiwilligenzentrum, das gemeinsam mit dem Land Oberösterreich die Veranstaltung organisiert: „Es geht darum, den Einrichtungen eine Bühne zu bieten und generell zum Thema zu sensibilisieren, aber natürlich auch darum, neue Freiwillige zu gewinnen und zu motivieren.“

„Wesentlicher Beitrag für sozialen Zusammenhalt“

Über die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements für das Funktionieren der Gesellschaft in Oberösterreich, sagt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ): "Die Freiwilligenarbeit ist sehr, sehr wichtig in Oberösterreich. Damit wird ein wesentlicher Beitrag für den sozialen Zusammenhalt und die Solidarität geleistet.“

