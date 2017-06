Kanalarbeiter von Auto erfasst

In Lohnsburg am Kobernaußerwald ist Dienstagfrüh ein Kanalarbeiter schwer verunglückt. Laut ersten Informationen soll der Arbeiter genau in dem Moment aus einem Kanalschacht gestiegen sein, als ein Auto kam.

Der Mann wurde vom Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Europa 3 ins Krankenhaus Braunau geflogen.

FF Lohnsburg

Unklar ist noch, ob der offene Schacht ausreichend abgesichert war.

