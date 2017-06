Suche nach Wilderer im Bezirk Perg

Im Bezirk Perg suchen Jägerschaft und Polizei nach einem Wilderer, der ein Rehbock getötet und Teile des Wildes in einem Wald entsorgt hat. Ein Landwirt stieß durch Zufall auf die in Plastiksäcken verpackten Kadaverreste.

Der Landwirt war am Freitag im Dimbacher Wald damit beschäftigt, Bäume auf Schädlinge zu untersuchen, als er nur etwa 15 Meter abseits der Greiner Straße (B119) die Plastiksäcke fand. Zuerst dachte der Landwirt an illegal abgeladenen Müll, musste aber dann feststellen, dass es sich um Teile eines Rehbocks handelte.

„Rehbock fachmännisch zerlegt“

Der einjährige Rehbock war fachmännisch zerlegt worden, so die Experten: nur das Fleisch fehlte - Haupt, Geweih, Fell und die vier Läufe waren in die Säcke aufgeteilt. Er könne sich an keinen weiteren, derartigen Fall in dieser Gegend erinnern, so der Landwirt. Wo, wie und von wem das einjährige Tier getötet worden ist, ist völlig unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.