Hörsching: Wer verstopft Kanalsystem?

Seit Monaten ist in Hörsching immer wieder das Kanalsystem durch große Mengen Putztücher verstopft. Die Gemeinde sucht fieberhaft nach dem Verursacher, denn bei starkem Regen könnten die Putztücher zu Überschwemmungen führen.

Die Gemeinde Hörsching (Bezirk Linz-Land) informierte die betroffenen Bewohner per Brief, dass der Abwasserkanal immer wieder verstopft sei. Bei der Reinigung tauchen jedesmal ganze Bodenwischtücher und unzählige Reinigungstücher im Kanalrohr auf, sagte Gerald Wild von der Gemeinde Hörsching am Freitag im Gespräch mit Radio Oberösterreich.

„Zeitweise strenger Geruch“

Die Tücher wickeln sich dann um die Pumpe und blockieren sie, so Wild - der Alarm komme meistens in der Nacht. Etwa alle zwei bis drei Wochen muss die Pumpe daher geputzt und der Kanal gesäubert werden. Die Bewohner merken davon, abgesehen vom zeitweise strengen Geruch, nicht viel.

Westbahnstrecke könnte unterspült werden

Die Gemeinde fürchtet jedoch den nächsten starken Regen. Wenn dann das Regenwasser aufgrund eines verstopften Kanals nicht abfließen kann, werden Keller und Straßen geflutet, schlimmstenfalls können auch die Gleise der Westbahnstrecke unterspült werden.

Damit es nicht soweit kommt, wird fieberhaft nach dem Verursacher gesucht. „Wir vermuten, dass jemand in einem Hof den Kanaldeckel aufmacht und seine Putzlappen entsorgt“, so Wild. Die Gemeinde kostet jede nächtliche Putzaktion der Kanalpumpe 300 Euro. Etwa 3.000 Euro kostet eine neue Pumpe, die früher oder später benötigt werde, wenn es so weiter geht, hieß es aus dem Gemeindeamt.