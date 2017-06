Verstärkte Verkehrskontrollen zu Pfingsten

Die Polizei rüstet sich für einen intensiven Einsatz auf den heimischen Straßen. Die sommerlichen Temperaturen am Pfingstwochenende verlocken zu Ausflügen und Kurzurlauben. Die Polizei kündigt verstärkte Kontrollen an.

Im Vorjahr wurden am verlängerten Pfingstwochenende 66 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt, mehr als 6.000 Raser und 50 alkoholisierte Fahrer konnte die Polizei vor einem Jahr stoppen. Auch heuer sind die Beamten der Landesverkehrsabteilung gerüstet, berichtet der stellvertretende Leiter der Verkehrspolizei, Johann Thumfart.

Sämtliche Technik im Einsatz

Dabei werden alle Geschütze der Polizei hochgefahren. Sowohl in Zivil als auch in uniformierten Fahrzeugen werden die Straßen im Blick gehalten.

Polizei OÖ

Alles, was an Technik für die Verkehrsüberwachung zur Verfügung steht, wird an dem Wochenende eingesetzt werden, kündigt Thumfahrt an: von Laser- und Radargeräten über automatisierte Abstandsmesser bis zu den Vortestgeräten für Alkohol und Suchtgifte.

Mehr illegale Umbauten

Neu seien die zuletzt gestiegenen Lärmbeschwerden, weil Autos laut Thumfahrt vermehrt „getuned und ungenehmigt umgebaut“ werden. Doch auch dagegen wird man jetzt schärfer vorgehen: Mit eigenen Lärmmessgeräten sollen solche illegalen Umbauten festgestellt werden. Als Konsequenz droht die Kennzeichenabnahme.