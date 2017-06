Sechs Monate Gefängnis für Alkolenker

Sechs Monate Gefängnis und fast 10.000 Euro Schmerzengeld an die Opfer: So lautet das Urteil für einen 29-jährigen Alkolenker in Steyr. Er hatte einen Unfall verursacht hat, bei dem vier Jugendliche und ein Erwachsener verletzt wurden.

Sein Geständnis vor Gericht dürfte sich strafmildernd ausgewirkt haben. Denn dass eine Gefängnisstrafe ausgesprochen wird, war angesichts der enormen Alkoholisierung zum Zeitpunkt des Unfalls sicher, so der Sprecher vom Landesgericht Steyr.

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Der 29-Jährige hatte sich im Februar mit 1,8 Promille hinter das Lenkrad seines Kleintransporters gesetzt. In Maria Neustift schlitterte das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen ein Auto. In diesem Wagen saßen vier Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren und ein Erwachsener. Sie trugen zum Teil schwere Verletzungen davon.

Drei Stunden lang suchten Feuerwehrleute, Polizisten, Suchhunde und Helfer des Roten Kreuzes nach dem Unfalllenker. Der 29-Jährige war in der Zwischenzeit zu Fuß zu seinen Eltern geflüchtet.

Fahrlässige schwere Körperverletzung

Vor dem Gericht in Steyr musste sich der Steyrer am Donnerstag wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung verantworten. Das Urteil: Eine Fußfessel ist nicht möglich, er muss die Strafe verbüßen und die lautet sechs Monate unbedingte Freiheitsstrafe, sowie fast 10.000 Euro Schmerzengeld für die Opfer. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

