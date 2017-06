60 Anzeigen: Innviertler Drogenring aufgeflogen

Im Innviertel haben Kriminalisten aus Braunau und Mattighofen einem Drogenring auffliegen lassen. Durch eine eigene SOKO Mattigtal konnten im Bezirk Braunau am Inn vier Männer verhaftet und 60 Personen angezeigt werden.

Als Chef des Drogenrings gilt ein 27-Jähriger. Ihm konnte der Verkauf von Drogen im Wert von geschätzt 120.000 Euro zwischen September und April nachgewiesen werden. Nach Angaben der Polizei bezog der Hauptbeschuldigte das Suchtgift von einem albanischen Lieferanten aus Salzburg.

Brutale Vorgehensweise

Er verkaufte es vorwiegend an Unterhändler oder Konsumenten in Mattighofen, Uttendorf oder im angrenzenden Niederbayern weiter. Damit die Unterhändler ihre Schulden begleichen, heuerte der Drogenboss zwei Männer an. Die Geldeintreiber gingen dabei zum Teil brutal vor, einer von ihnen wurde bereits vom Landeskriminalamt Salzburg festgenommen, der andere angezeigt.

Für den 27-jährigen Chef der Bande war in Mattighofen Schluss. Er wurde während des Verkaufs von einem Kilogramm Marihuana gemeinsam mit einem 31-jährigen Mittelsmann aus Schalchen festgenommen.

Marihuana- und Kokainmissbrauch

Schlussendlich landeten der Drogenboss und drei Mittelsmänner in der Justizanstalt Ried. Gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Salzburg und deutschen Polizeidienststellen wurden acht Hausdurchsuchungen durchgeführt und zehn Personen wegen Suchtgifthandels angezeigt. 60 Männer und Frauen - vorwiegend aus dem Bezirk Braunau - wurden wegen Marihuana- und Kokainmissbrauchs angezeigt.