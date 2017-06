Aufregung wegen Polizeisuche nach Mädchen

Für Beunruhigung in Kindergärten und Volksschulen haben in den vergangenen Tagen Polizisten gesorgt. Sie suchten mit einem Foto nach einem kleinen Mädchen. Wegen eines Satzes mit eindeutig sexuellem Wortlaut stand die Vermutung eines Missbrauchs im Raum.

Es war vor gut zwei Wochen: In einem Einkaufszentrum in Seiersberg in der Steiermark haben Burschen Fotos abgegeben. Sie hätten diese Aufnahmen gefunden. Darauf zu sehen war ein angekleidetes kleines Mädchen. Auf einem der Bilder stand ein Satz, der an eine Person gerichtet und kombiniert mit einem sexuellen Wortlaut war. Von der Staatsanwaltschaft Graz heißt es, dass nicht klar sei, ob eine Straftat vorliegt. Aber aufgrund dieses Satzes auf dem Foto bestand der vage Anfangsverdacht eines Missbrauchs von Unmündigen.

Polizei in Oberösterreich wurde auch aktiv

Deshalb wurde alles daran gesetzt, das Mädchen auf dem Foto zu identifizieren. Die Polizei wurde angehalten, Betreuungseinrichtungen in und in der Umgebung von Seiersberg nach dem Mädchen abzufragen. In diesem Zusammenhang ist dann auch die Polizei in Oberösterreich aktiv geworden, wenngleich die Staatsanwaltschaft Graz davon ausgeht, dass das Kind in der Steiermark lebt.