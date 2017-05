Stadt Wels erzielt Rekordergebnis

Die Stadt Wels hat im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Der Rechnungsabschluss 2016 weist ein Ergebnis von 8,3 Millionen Euro in der laufenden Gebarung aus. Das sind 5,6 Millionen Euro mehr, als veranschlagt.

Die Ausgaben wurden hingegen um 7,5 Millionen Euro verringert, vor allem bei Sachausgaben, Personal und Subventionen wurde gespart. Durch mehrere Maßnahmen wurde der Schuldenstand der Stadt Wels auf 28,6 Millionen Euro verringert.

„Festhalten am Sparkurs“

Bürgermeister Andreas Rabl von der FPÖ kündigt an, am Sparkurs festzuhalten. Er hat die Parole ausgegeben, auch in Zukunft keine neuen Schulden zu machen.