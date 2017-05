19-Jährigen in Hinterhalt gelockt - ausgeraubt

Jene vier junge Männer, die am Wochenende in Gmunden einen 19-Jährigen in einen Hinterhalt gelockt, niedergeschlagen, ausgeraubt und verletzt liegen gelassen haben, konnte die Polizei am Montag ausforschen.

Die drei Brüder im Alter von 19, 18 und 16 Jahren und ein 21-jähriger Gmundner heckten zu sehr später Stunde – gegen 2.30 Uhr - einen Plan aus, wie sie einen 19-Jährigen um sein Geld bringen könnten, so die Polizei . Der 21-Jährige lockte das Opfer unter einem Vorwand aus dem Lokal, ging mit ihm zu einem Auto und setzte sich mit ihm in das Fahrzeug.

Angreifer versperrten den Weg

Währenddessen stellten sich zwei der Brüder vor dem Pkw und einer zum Eingang des Lokals. Als der 19-Jährige wieder aus dem Auto ausstieg, packten ihn plötzlich die zwei Brüder an den Armen. Ihr Opfer konnte sich aber losreißen und Richtung Lokal laufen - die beiden Brüder dicht auf den Fersen. Vor dem Lokal stellte sich der dritte in den Weg.

Täter ließen Opfer verletzt liegen

Alle drei schlugen auf den 19-Jährigen ein und als er am Boden lag, stahl ihm einer der Brüder die Geldtasche. Dann liefen sie davon und den Verletzten einfach auf dem Boden liegen. Der 19-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die Polizei konnte die Täter rasch ausforschen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde für den 21-Jährigen die Untersuchungshaft beantragt, die drei brutalen Brüder wurden auf freiem Fuß angezeigt.