Bettlerin mit Kind bestahl betagte Frau

Eine Bettlerin mit Kind hat laut Polizei in Uttendorf (Bezirk Braunau) einer Pensionistin Schmuck gestohlen. Sie kam zweimal und bat um Wasser. Der Vorfall passierte letzte Woche, aber erst am Wochenende bemerkte die 86-Jährige, dass ihr Schmuck fehlt.

Die Polizei sucht eine Frau, die bereits am Mittwoch mit einem etwa acht- bis zehnjährigen Buben einfach in das offen stehende Haus der Frau marschierte und um Geld und Essen bettelte. Die Pensionistin gab den beiden Wasser und sie verließen das Gebäude wieder.

Polizei ersucht um Hinweise auf die Unbekannte

Wenig später stand die Frau - diesmal alleine - erneut in der Wohnung und wollte wieder etwas zu trinken. Am Wochenende dann stellte die 86-Jährige fest, dass ihr Schmuck verschwunden war. Hinweise auf die Frau - etwa 40 Jahre alt, klein, korpulent, brünett bis dunkel, ungepflegt - werden an die Polizeiinspektion Braunau am Inn unter der Telefonnummer 059 133 4208 erbeten. Der Bub, den sie mit hatte, wird als dunkler Typ mit schwarzen Haaren beschrieben.