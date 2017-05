Zwölfjähriger von Alkolenker gerammt

Einen zwölfjährigen Radfahrer hat ein betrunkener Autolenker in Reichraming (Bezirk Steyr-Land) am Samstag gerammt. Der Schüler sei ohne Vorwarnung nach links gefahren, so der 58-Jährige nach dem Unfall gegenüber der Polizei.

Der Zwölfjährige radelte mit seinem gleichaltrigen Freund auf der Eisenstraße in Reichraming, als sich von hinten der Autofahrer näherte. Dieser gab an, die beiden Burschen seien nebeneinander gefahren. Als er die Schüler an einer übersichtlichen Stelle der Freilandstraße überholen wollte, soll der Bub plötzlich versucht haben, links abzubiegen.

Schüler über Motorhaube geschleudert

Der Schüler wurde von dem Wagen erfasst, auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert. Der Notarzt brachte den Zwölfjährigen ins Landeskrankenhaus Steyr, sein Freund blieb unverletzt. Da der Autofahrer offensichtlich betrunken war, machte die Polizei einen Alkoholtest. Dieser ergab 1,34 Promille Alkohol im Blut. Der Pkw-Lenker musste sofort seinen Führerschein abgeben.