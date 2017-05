Peter Assmann in Mantua abgesetzt

Der frühere Leiter des Museum Angerlehner in Thalheim, Peter Assmann, ist als Kulturmanager in Italien abgesetzt worden. Assmann leitete seit rund eineinhalb Jahren den Palazzo Ducale in Mantua in der Lombardei.

Der Palazzo Ducale ist ein Herzogspalast mit rund 500 Räumen und zahlreichen Fresken. Der Grund für die Abberufung ist ein Urteil eines Gerichts in Rom. Es hat die Berufung von fünf Museumsdirektoren für rechtswidrig erklärt, unter ihnen ist auch Assmann.

Kulturministerium: „Urteil skandalös“

Das italienische Kulturministerium nannte das Urteil skandalös und will dagegen vorgehen, Assmann hat also noch Chancen, seinen Job wieder zu bekommen.

Links: