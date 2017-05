Pannenhelfer auf A1 erfasst und getötet

Ein Pannenhelfer eines Abschleppdienstes ist am Donnerstag auf der Westautobahn ums Leben gekommen. Der Mann wollte am Pannenstreifen einen Klein-Lkw verladen, der eine Panne hatte. Dabei wurde er von einem Auto erfasst.

Der 74-jährige, ehemalige Automechaniker aus Gunskirchen war zwar schon seit Jahren in Pension, hat aber immer wieder bei einem Abschleppunternehmen ausgeholfen. So auch am Donnerstag, als er sich gegen 16.00 Uhr auf der A1 zwischen Allhaming und Sattledt um einen in Fahrtrichtung Salzburg liegengebliebenen Klein-Lkw kümmerte.

74-Jähriger verstarb noch an Unfallstelle

Während der 74-Jährige das Pannenfahrzeug auf seinen Abschleppwagen zog und mit Aufräumarbeiten auf dem Pannenstreifen beschäftigt war, wurde er plötzlich vom Auto eines Lenkers aus dem Bezirk Gmunden erfasst. Eine Autofahrerin blieb sofort stehen, um dem Mann zu helfen, ihre Bemühungen waren aber vergeblich. Auch der Notarzt, der wenige Minuten später an der Unfallstelle eintraf und die Helfer des Rettungshubschraubers konnten den Pannenfahrer nicht mehr retten. Der 74-Jährige starb noch an der Unfallstelle.