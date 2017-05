2:0-Sieg in Altach hält Ried im Rennen

Ein 2:0-Sieg in Altach hält die Chancen um den Klassenerhalt intakt, weil St. Pölten gegen WAC 1:1 spielt. Ried, zwei Punkte hinter St. Pölten, braucht gegen Mattersburg einen klaren Sieg und die Schützenhilfe von Rapid gegen St. Pölten.

In Altach wird um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Die Rieder sind im Spiel nach vorne das engagiertere Team, haben mehr vom Spiel und stemmen sich kämpferisch gegen die fallweisen Konter der Altacher.

Lattenpendler von Clemens Walch – kein Tor

Walch wird gut angespielt, überhebt Torhüter Kobras, von der Querlatte springt der Ball deutlich hinter der Torlinie auf (20.). Die Rieder setzen zum Jubel an. Schiedsrichter Grobelnik wertet den Ball als vor der Linie augesprungen und entscheidet „kein Tor“. Klare Fehlentscheidung.

Die von beiden Seiten nervös geführte Partie geht mit 0:0 in die Pause. An der so wichtigen Nebenfront im Abstiegskampf steht es bei St. Pölten gegen WAC zur Pause 1:1. Jetzt braucht Ried den Sieg in Altach umso mehr, ein Remis würde den Abstieg bedeuten.

Mit Wiederbeginn drücken vorerst die Gastgeber, das (O-Ton Thomas Gebauer) „Wunder Klassenerhalt“ rückt in weitere Ferne. Der torgefährliche Hannes Aigner ist ins Spiel gekommen, ein Freistoß von Dovedan geht knapp über die Querlatte (53.) des Rieder Tores.

Ried-Trainer Lassaad Chabbi wechselt Thomas Fröschl für den kaum in Erscheinung getretenen Ademi ein, wenig später auch Dieter Elsneg für Clemens Walch. Jetzt kommen die Rieder wieder besser zur Geltung. Altach-Keeper Kobras hält einen guten Freistoß von Stefan Nutz.

Möschl trifft zur Rieder Führung

Die Zeit scheint nach einer Stunde unerbittlich gegen die Rieder zu laufen. Aber Ried greift an: Nutz flankt von der rechten Seite ins Zentrum, wo Patrick Möschl per Kopf die Führung der Rieder erzielt (63.).

Altach legt darauf sofort einen Gang zu, jetzt spielen auch die Nerven der Rieder eine maßgebliche Rolle. Angriff ist in dieser Situation aus Rieder Sicht die beste Verteidigung. Fröschl spielt in den Lauf von Möschl, der sprintet Richtung Tor, Zech trennt ihn gerade noch vom Ball (75.).

Auf der Gegenseite ist Ex-LASK-Spieler Dovedan durch, Alberto Prada spritzt dazwischen und bereinigt die gefährliche Situation für die Rieder (81.) Ried macht verstärkt mit einem Wechsel die Defensive: Brandner kommt für Möschl (84.).

Zulj trifft zum 2:0 (93.)

Es ist die letzte Aktion des Spieles. Wieder leistet Thomas Fröschl die Vorarbeit, Peter Zulu lässt mit dem Schuss Kobras keine Chance.

Die Rieder feiern einen gesamt betrachtet verdienten Erfolg und sichern sich die Chance auf den Klassenerhalt.

Tabellensituation vor der letzten Runde:

9. St.. Pölten TV -18; 37 Punkte

10. SV Ried TV -22; 35 Punkte

Letze Runde am Sonntag:

Ried - Mattersburg

Rapid - St. Pölten

Tipico-Bundesliga, 35. Runde

Cashpoint Altach - SV Guntamatic Ried 0:2 (0:0)

Cashpoint-Arena, SR Grobelnik

Torschützen: Möschl (63.), Zulj (93.)

Aufstellungen:

Altach: Kobras – Janeczek (46./Aigner), Zech, Müller, Lienhart (14./Sakic), Salomon, Netzer, Mahop (67./Luxbacher), Schreiner - Ngamaleu, Dovedan

Ried: Gebauer - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Marcos - Zulj, Prada - Möschl (84./Brandner), S. Nutz, Walch (60./Elsneg) – Ademi (52./Fröschl)

Alle Ergebnisse der 35. (vorletzten) Runde

Austria – RB Salzburg 2:3

Sturm Graz – Admira 2:1

Altach – Ried 0:2

Mattersburg – Rapid 1:3

St. Pölten – WAC 1:1

