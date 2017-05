Herzmonitor erkennt Schlaganfall

Dass Vorhofflimmern ein Grund für „unklare“ Schlaganfälle sein kann, vermuten Ärzte schon länger. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz werden kleine Herzmonitore verwendet, die die Schlaganfälle erkennen.

Bei rund 30 Prozent aller Schlaganfälle bleibt die Ursache unklar. Ein häufig vermuteter Grund sind unentdeckte Herzrhythmusstörungen, so Christof Bocksrucker, Neurologe im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. So erhöhe etwa Vorhofflimmern das Risiko für einen Schlaganfall. Allerdings bleibe es oft verdeckt, weil es ohne Symptome verläuft.

ORF

„Viele Patienten spüren es nicht einmal, weil vielleicht diese Störungen nur sporadisch auftreten", so Bocksrucker. Dann könne es auch vorkommen, dass auch bei der Abklärung im Krankenhaus, bei der die Patienten einige Zeit am Monitor angeschlossen seien, keine Rhythmusstörungen „erwischt“ würden.

Kleiner als ein USB-Stick

In solch einem Fall muss man den Herzrhythmus der Patienten länger überwachen. Die Implantation eines Herzmonitors - des kleinsten EKGs der Welt, kleiner als ein USB-Stick - hat sich in der Kardiologie seit Jahren bewährt. Nun setzen auch Neurologen bei Schlaganfallpatienten diesen kleinen „Spion“ zur Überwachung unter die Haut im Brustbereich ein.

ORF

Alarmmeldungen bei Störung

Der Herzmonitor überwacht rund um die Uhr den Herzschlag und sendet diese Daten automatisch an eine Basisstation in der Wohnung des Patienten. Von da werden sie drahtlos über einen Server an den behandelnden Arzt weitergeleitet. „Außerdem bekommen wir bei einer Rhythmustörung Alarmmeldungen per E-Mail oder aufs Handy und können so die nötigen therapeutischen Schritte unternehmen“, so Bocksrucker.

So sei auch eine exakt auf den Patienten abgestimmte Therapie möglich. Der implantierte Monitor kann bis zu drei Jahre lang die Herzaktion kontinuierlich überwachen. Bei vielen Menschen kann dadurch ein weiterer Schlaganfall verhindert werden.