Rohrbruch: Wasserknappheit in Wels

In Wels sorgt ein Bruch einer Hauptwasserleitung für Wasserknappheit in der Stadt. Die EWW-Gruppe als Wasserversorgerin ersucht ihre Kunden in Wels, Thalheim und Steinhaus um Sparsamkeit.

Wasser müsse in der Stadt vorerst gespart werden, sagt EWW-Pressesprecher Hans Reifeneder. Die Grundwasserversorgung sei zwar gewährleistet, doch Schwimmbecken sollten in den nächsten Stunden nicht befüllt werden. Auch die Gartenbewässerung sollte vorerst abgeschaltet bleiben, ersucht Reifeneder.

Notversorgung in Betrieb

„Wir haben die Notversorgung eingeschalten, das heißt unsere zusätzliche Brunnen sind als Reserve in Betrieb – das wird ausreichen“, so Reifeneder.

colourbox.de

Wie groß der Schaden ist, könne man derzeit aber noch nicht sagen. Und auch eine Wasserfontäne gibt es nicht zu sehen. Der Bruch des T-Stückes im Bereich Traunleiten ist unterirdisch passiert. Die Stelle muss erst aufgebaggert werden.