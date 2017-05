Rettung bei Sturm auf dem Attersee

Auf dem Attersee mussten zwei Frauen von der Wasserrettung aus aussichtsloser Lage gerettet werden. Trotz Sturmwarnung waren sie am Freitag in einem kleinen Boot auf dem See und konnten aus eigener Kraft nicht mehr ans Ufer.

Die beiden jungen Frauen dürften die Sturmwarnung übersehen haben, so Martin Eberl von der Wasserrettung im Gespräch mit dem ORF Oberösterreich. Die Sturmböen hätten ihr Boot in die Mitte des Sees getrieben: „Mit den Paddeln hatten sie keine Chance mehr, von dort wieder wegzukommen.“

Rettung „in letzter Minute“

In dieser Situation seien sie vom Einsatzboot der Wasserrettung Litzlberg gesehen worden und dann „in letzter Minute“ in Sicherheit gebracht worden – die Wellen hätten schon über den Rand ihres Bootes geschlagen.

Wasserrettung Oberösterreich

Sturmwarnung ignoriert

„Leider“ hätten auch am Freitag „wieder einmal“ einige Wassersportler am Attersee die Sturmwarnung ignoriert, stellt Eberl fest. Vor allem, weil Anfangs „nur einige dunkle Wolken am Himmel waren“, was immer wieder dazu führe, dass die tatsächliche Gefahr unterschätzt werde.

Link: