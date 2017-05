LASK feiert Meister, Blau Weiß die Rettung

Der LASK feierte nach einem 2:2 gegen den FAC eine große Meisterparty in der TGW-Arena. Blau Weiß Linz durfte trotz 2:3-Pleite beim KSV im mit ein paar Bieren den Klassenerhalt feiern, weil Innsbruck 3:0 gegen SV Horn gewann.

Es war ein in allen Belangen heißer Fußballabend, den die vorletzte Runde aufgrund der Auslosung den Fans bescherte. Die halbe Liga ab Platz 6 (Wr. Neustadt) war vor dem Match noch nicht gerettet. Der LASK spielte gegen den Vorletzten FAC und damit im Abstiegskampf der Linzer Blau Weißen möglicherweise das Zünglein an der Waage. Die Blau Weißen gastierten beim punktgleichen Tabellennachbarn in Kapfenberg, wo beide einen Zähler zur Rettung brauchten. Schlusslicht Horn gastierte in Innsbruck.

Sechs Klubs in Gefahr: So lief der Krimi parallel

10. Minute in Lustenau: Tor gegen Wr. Neustadt.

Als Lustenau in der 10. Minute gegen den Sechsten Wr. Neustadt mit 1:0 in Führung geht, rasselt Wr. Neustadt (39 Punkte) auf Platz 8 zurück. Blau Weiß (39) ist dank des besten Torverhältnisses Sechster, KSV (39) Siebter.

21. Minute: 1:0 für Blau Weiß, postwendend das 1:1, LASK-FAC 0:0

In Kapfenberg geht der FC Blau Weiß Linz durch ein Tor von LASK-Leihgabe Tobias Pellegrini in Führung. Nur eine Minute später kann Kapfenberg zum 1:1 ausgleichen. Der Punkt würde beiden Klubs zum Klassenerhalt reichen. In Linz ist der LASK die klar tonangebende Mannschaft, Spielstand aber noch 0:0.

Aktuelle Blitztabelle: 6. BWL, 7. KSV, 8. WRN (alle 39), 9. FAC 35, 10. Horn 34 Punkte.

19:58 Uhr - 28. Minute: 1:0 für den LASK – Blau Weiß gerettet.

Rene Gartler erzielt in der 28. Minute das verdiente Tor, als er aus kurzer Distanz wuchtig abschließt. Innsbruck schockt Schlusslicht Horn mit dem 1:0, was auch den Linzer Blau Weißen hilft.

42. Minute: FAC gleicht beim LASK aus, Blau Weiß mit 1:1 weiterhin oben

Der in den letzten Minuten etwas stärker gewordende FAC gleicht in der TGW Arena in Pasching zum 1:1 durch Hirschofer aus. Die Wiener setzen sich damit von Schlusslicht Horn um 2 Punkte ab. Horn liegt in Innsbruck 0:1 im Rückstand. Blau Weiß hält in Kapfenberger die Angriffe der stärker werdenden Gastgeber in Schach,der eine Punkt würde die Rettung in Eigenregie bedeuten, die Innsbrucker Führung gegen Horn sichert für Blau Weiß ab.

Live-Tabelle zur Pause: 6. Blau Weiß Linz 39, 7. KSV 39, 8. WRN 39, 9. FAC 35, 10. Horn 33 Punkte.

Zu diesem Zeitpunkt wäre die Abstiegsfrage zwischen FAC und Horn auf die letzte Runde vertagt, wo der LASK in Horn gastiert,

54. Minute: 2:1 des LASK hilft, die Innsbrucker Führung gegen Horn rettet Blau Weiß

Die 54. Minute bringt das 2:1 für den LASK durch Paolo Otavio aus kurzer Distanz nach Freistoß von Erdogan. In der gleichen Minute kassiert Blau Weiß in Kapfenberg ein Tor von Budnik und damit das 1:2.

Schlussphase: Innsbruck – Horn 3:0, LASK – FAC 2:2, KSV - Blau Weiß 3:2

Der LASK vergibt durch Gartler zwei gute Möglichkeiten auf das 3:1 gegen den FAC, kassiert in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich. Dabei bleibt es.

In Kapfenberg kämpfen die Blau Weißen um den Ausgleich und kassieren im Gegenzug das dritte Tor der Gastgeber. In der 90. Minute gelingt mit dem 2:3 durch Pellegrini Ergebnis-Kosmetik.

Der Innsbrucker 3:0-Sieg über den SV Horn beruhigt die Linzer und bedeutet die Rettung für Blau Weiß (Platz 8/38 Punkte). Davor atmen der KSV (41) und Wr. Neustadt (39) ebenfalls eine Runde vor Schluss auf.

Der Abstieg wird im Fernduell zwischen dem FAC und Horn entschieden. Der Vorletzte des FAC (35 Punkte) hat Kapfenberg zu Gast, Horn (33 Punkte) erwartet den LASK. Der FC Blau Weiß Linz hat in einem bedeutungslosen Match Liefering zu Gast.

Mega-Meisterparty in der TGW-Arena Pasching

In der TGW-Arena in Pasching knallten ab 21:45 Uhr mit der Übergabe der Meisterschale durch die Bundesliga die Sektkorken, während die Fans ausgelassen ihre Fahnen und Schals schwenkten und Sieges- wie Aufstiegschöre anstimmten. Eine lange feuchtfröhliche Nacht der Mannschaft mit den Fans und VIP’s sollte folgen.

Tosender Applaus bei der Verabschiedung von Fabiano

Vor dem Mega-Fest verabschiedete der LASK unter tosendem Applaus Fabiano, den es wieder in die Heimat nach Brasilien zieht. Als Trainer Oliver Glasner Fabiano in der 86. Minute aus dem Spiel nahm, verneigte sich das Publikum in der TGW-Arena vor dem Braslianer, der mit Tränen in den Augen vom Platz ging.

Sky Go Erste Liga, vorletzte Runde

LASK – FAC 2:2

Kapfenberg- Blau Weiß Linz 3:2

Innsbruck – Horn 3:0

Lustenau – Wr. Neustadt 2:0

Liefering – Wattens 2:3

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at