Schweiz und Rumänien bekommen XXXLutz

Der Welser Einrichtungskonzern XXXLutz bereitet in der Schweiz seine erste Filiale nahe Zürich vor, danach soll Ende des Jahres Rumänien als neuer Markt dazukommen.

XXXLutz ist derzeit in zehn Ländern in Europa vertreten. In der Schweiz mietet sich die österreichische Möbelkette in Rothrist nahe Zürich in das Wohn- und Bauzentrum der Stilhaus AG ein, wo laut „Standard“ (online) auf 13.000 Quadratmetern 100 Arbeitsplätze entstehen sollen.

Mit Mömax nach Rumänien

Eröffnet wird nach Angaben von Konzernsprecher Thomas Saliger im Frühjahr 2018. In Rumänien versucht XXXLutz mit dem Diskonter Mömax heuer sein Glück. Rund um den Jahreswechsel soll dort die erste Filiale starten. Der Konzern zählt nach eigenen Angaben international 21.500 Mitarbeitern und setzt 4,2 Milliarden Euro um.