Vierjährige in Steyr aus Pool gerettet

Freitagnachmittag ist in Steyr ein vierjähriges Mädchen aus einem Schwimmbecken gerettet worden. Ein Team des Roten Kreuzes Steyr konnte es reanimieren und ins Linzer Uniklinikum fliegen.

Die genauen Umstände, wie es zu dem Badeunfall im Stadtgebiet von Steyr kam, war Freitagabend noch nicht bekannt. Offen sei auch, wie lange die Vierjährige unter Wasser war.

ORF

Erfolgreich wiederbelebt

„Lebloses Mädchen in Pool“ hieß es für das Rote Kreuz in der Alarmmeldung. Das Notarzteam konnte die Vierjährige erfolgreich reanimieren. Mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 10 wurde das Kind in das Uniklinikum nach Linz gebracht.