Glawischnigs Rücktritt überraschte auch Grüne

Der Rücktritt von Grünen-Chefin Eva Glawischnig kam auch für die oberösterreichischen Grünen überraschend. Glawischnig war am Donnerstagvormittag in einer spontan einberufenen Pressekonferenz zurückgetreten.

„Ich habe - wie die meisten von uns - erst gestern, am Mittwoch, davon erfahren“, sagte Oberösterreichs Grüne Landessprecherin Maria Buchmayr, „es war eine zutiefst persönliche Entscheidung, für die ich ihr hohen Respekt zolle.“

Harter Wahlkampf steht bevor

Dass die Chefin fünf Monate vor der Nationalratswahl das Handtuch wirft, kam auch die eigene Partei überraschend, sagte Buchmayr auf Frage des ORF Oberösterreichs. Doch gerade im Wahlkampf, bei dem der Ton täglich schärfer werde, müsse man sich gut überlegen, ob man das möchte. Man hat ja auch eine enorme Herausforderung zu tragen als Parteichefin.

Zu der Nachfolge wollte sich Buchmayr aber nicht konkret äußern, sie wolle keine Namen nennen, bekräftigte aber, dass Ingrid Felipe eine hervorragende Politikerin sei. Am Freitag wird der erweiterte Bundesvorstand zusammentreffen. Da werden erste Diskussionen rund um die Besetzung des freien Chef-Sessels geführt werden, so Buchmayr. Ab sofort gelte es „nach vorne zu schauen“ und „zügig alle erforderlichen Entscheidungen zu treffen, um bei der Nationalratswahl im Herbst erfolgreich zu sein“.

Seit 2008 an Parteispitze

Als Langzeitparteichef Alexander Van der Bellen nach der Nationalratswahl 2008 von der Parteispitze abtrat, war Glawischnig zwar die logische Nachfolgerin. Ihre Ausgangslage war allerdings durchaus schwierig: Unter Van der Bellen hatten die Grünen erstmals zweistellige Ergebnisse auf Bundesebene geschafft, und ob die Ökopartei das auch ohne ihr bürgerliches Aushängeschild schaffen würden, galt vielen als zweifelhaft.

APA/Pfarrhofer

Zum Abschied hinterlässt Glawischnig unterm Strich dennoch eine erfolgreiche Bilanz: Bei der Nationalratswahl 2013 schafften die Grünen das beste Ergebnis der Parteigeschichte (12,4 Prozent). Die Regierungsbeteiligung in Oberösterreich wurde zwar an die FPÖ verloren, dennoch regieren die Grünen derzeit in fünf Bundesländern mit (Wien, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg). Und seit Jänner sitzt erstmals ein Grüner Bundespräsident in der Hofburg.

