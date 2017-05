Mordprozess am Landesgericht Linz

Wegen Mordes muss sich am Mittwoch eine 40-Jährige im Landesgericht Linz verantworten. Der Frau wird vorgeworfen, ihren Lebensgefährten im Juli vergangenen Jahres erstochen zu haben.

Mit einem Küchenmesser soll die 40-Jährige ihrem Lebensgefährten einmal in den Brustkorb gestochen haben - und dieser Stich endete für den 53-Jährigen tödlich. Die beiden dürften in jener Nacht reichlich Alkohol konsumiert haben, so die polizeilichen Erhebungen nach der Tat.

Situation eskalierte

Gegen 3.00 Uhr eskalierte die Situation offenbar in der Wohnung des Paares im Stadtteil Ebelsberg: In der Folge kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der - so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft - die 40-Jährige zu dem Küchenmesser gegriffen und zugestochen haben soll. Die Frau informierte unmittelbar danach die Polizei, dass ihr Freund reglos am Boden liege. Für den 53-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

„Keine Erinnerung“ an die Tat

Bisher sagte die 40-Jährige gegenüber den Ermittlern aus, sie könne sich nicht an die Tat erinnern. Im Falle einer Verurteilung drohen der Linzerin bis zu 20 Jahre Haft beziehungsweise eine lebenslängliche Haftstrafe.