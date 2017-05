Freitagsergebnisse RL-Mitte und OÖ-Liga

In der RL-Mitte feierte Schlusslicht Grieskirchen einen Derby-Sieg über die LASK Jrs., St. Florian verlor in Weiz. Eine Klasse tiefer zeigte Im Abstiegskampf Bad Schallerbach auf. Acht Tore gab es bei Micheldorf gegen Neuhofen/I.

In der Regionalliga Mitte kehrte Schlusslicht Grieskirchen auf die Siegerstraße zurück. Im Heimspiel gegen den Drittletzen LASK Juniors setzte sich die Wartinger-Elf mit 2:1 durch. Der Klassenerhalt wird dennoch für die Hausruckviertler mehr als schwierig.

St. Florian vermochte den Negativ-Lauf nicht zu stoppen und verlor in Weiz 0:2. Leader Hartberg marschiert nach einem 5:1 im Steirer-Derby gegen Deutschlandberg mit Riesenschritten in Richtung Aufstieg in die Erste Liga.

Samstag: Stadl-Paura, Vorwärts und Gurten jeweils daheim im Einsatz

Am Samstag plant der bestplatzierte OÖ-Klub Stadl-Paura gegen Klagenfurt drei Punkte ein, der Sechste Vorwärts hat die Sturm-Fohlen aus Graz zu Gast und will erneut anschreiben. Gurten erwartet den Vorletzten Wolfsberg. Daheim sollte für die Neuhofer-Elf nichts anbrennen.

RL-Mitte, 26. Runde am Freitagabend

Grieskirchen – Pasching/LASK Jrs. 2:1 (2:1) – Tore: 21./Kerekov; 34./Pollak; 4./Misic

(2:1) – Tore: 21./Kerekov; 34./Pollak; 4./Misic Weiz – St. Florian 2:0 (1:0)

Kalsdorf – Gleisdorf 2:0 (1:0)

Hartberg – Deutschlandsberg 5:1 (3:0)

Samstag

16:00 Vorwärts – Sturm A

16:00 Stadl Paura – Klagenfurt

18:00 Gurten – Wolfsberg

19:00 Lafnitz – Allerheiligen

OÖ-Liga:

Quasi–Aufsteiger Vöcklamarkt feiert fast, Bad Schallerbach hofft

Die Kanoniere der OÖ-Liga waren am Freitagabend gut aufgelegt. 22 Tore in sechs Spielen freuten die Zuschauer in den Stadien.

Zwar geht sich rechnerisch der Titel um einen Zähler nicht aus, der Sekt ist in Vöcklamarkt aber schon eingekühlt, noch dazu wo der Leader ein Spiel weniger ausgetragen hat. Acht Tore gab es bei Micheldorf beim 4:4 von Micheldorf gegen Neuhofen.

Im Abstiegskampf konnte Bad Schallerbach mit einem Sieg im Derby gegen St. Marienkirchen wertvolle Punkte in die Tabelle schreiben. St. Marienkirchen liegt als Vorletzter vier Runden vor Schluss noch fünf Zähler vor den Schallerbachern. Das ist auch für die Aschauer-Elf noch nichts in trockenen Tüchern.

WSC Hertha Wels, das am Samstag Edelweiß empfängt, ist mit sechs Punkten vor den Schallerbachern auch noch nicht alle Sorgen los.

OÖ-Liga, 26. Runde am Freitagabend

Gmunden – FC Wels 2:0 (1:0)

Micheldorf – Neuhofen/I. 4:4 (1:2)

Bad Schallerbach – St. Marienk/P. 2:0 (1:0)

Weißkirchen – Perg 4:0 (1:0)

Donau – Bad Ischl 3:1 (2:0)

Vöcklamarkt – St. Martin 2:0 (2:0)

Samstag

17:00 WSC Hertha – Edelweiß

17:00 Oedt - Wallern

Wolfgang Bankowsky ooe.ORF.at