Junger Raser mit 142 km/h gestoppt

Einen jungen Raser hat die Polizei in Wels gestoppt. Der 21-jährige raste am Mittwoch mit 142 km/h durchs Ortsgebiet. Es war nicht das erste Mal, dass der junge Lenker von der Polizei wegen zu schnellem Fahren erwischt wurde.

Gerade erst seit einem Monat darf der junge Welser wieder mit einem Probeführerschein fahren. Davor hatte er ein halbes Jahr Fahrverbot - weil er von der Polizei das erste Mal beim Rasen erwischt wurde.

72 km/h zu schnell unterwegs

Daraus dürfte der 21-Jährige aber offenbar nichts gelernt haben: Am Mittwoch raste er zu Mittag mit 142 km/h über die B1 - also mit 70 km/h über der Geschwindigkeitsbeschränkung, war er doppelt so schnell unterwegs wie eigentlich erlaubt. Dabei überholte der Welser im starken Berufsverkehr dutzende andere Autos, berichtet die Polizei.

Führerschein erneut abgenommen

Noch bevor jemand verletzt wurde, konnte der 21-Jährige angehalten werden. Er wird angezeigt, und auch den Probeführerschein ist er damit wieder los.