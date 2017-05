Werberat „stoppt“ umstrittenes AK-Video

Ein umstrittenes Werbevideo der Arbeiterkammer soll sofort gestoppt werden, hat der österreichische Werberat am Montag entschieden. Das Video zeigt einen Unternehmer, der sich nur um seine Boni sorgt, aber nicht um seine Mitarbeiter kümmert.

Das Werbevideo der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hatte das Verhältnis der Sozialpartner in Oberösterreich zerrüttet. Die designierte Wirtschaftskammerpräsidentin Doris Hummer kündigte an, dass die Zusammenarbeit mit der Arbeiterkammer bis auf weiteres ausgesetzt werde - das Präsidium lieferte in der Vorwoche den dazu nötigen Beschluss. Gegen den Werbefilm wurden österreichweit insgesamt zwölf Beschwerden beim Werberat eingebracht. Dieser leitete daraufhin ein Verfahren ein.

„Diskriminierung einer ganzen Berufsgruppe“

Am Montag veröffentlichte das Gremium seine Entscheidung auf der Homepage: Der österreichische Werberat fordert die Arbeiterkammer Oberösterreich auf, die Kampagne sofort zu stoppen. Die Mehrheit der Werberäte sind der Meinung, dass der Spot eine ganze Berufsgruppe diskriminiere, Dominanzgebaren gegenüber Mitarbeiterinnen als normal suggeriere und Frauen herabwürdige - etwa dadurch, dass im Video der Firmenchef einer schwangeren Frau Geld in den Ausschnitt stecke.

Der Werberat führt in dem Entscheid weiters an, die Botschaft des Filmes sei irreführend und eine pauschale und völlig undifferenzierte Abwertung von Unternehmern und Führungskräften.

WK: „Zusammenarbeit bis auf weiteres ausgesetzt“

Die Wirtschaftskammer (WK) ist über diese Entscheidung naturgemäß mehr als erfreut. Gegenüber der Arbeiterkammer schlägt man keine versöhnlichen Töne an. Es ändere sich nichts am Beschluss des Präsidiums, die Zusammenarbeit mit der AK bis auf weiteres auszusetzen. Das Video sei nur das jüngste Glied in einer mittlerweile endlos gewordenen Kette von Attacken, so Hummer. Sie fordert eine öffentliche Entschuldigung. Arbeiterkammerpräsident Johann Kalliauer war wegen einer Pressekonferenz vorerst noch nicht zu erreichen.

„Bei Diffamierung ist Grenze erreicht“

Landeshauptmann Thomas Stelzer meinte am Montag, dass es in der Natur der Sache liege, wenn es zu harten Diskussionen zwischen den Sozialpartnern komme. Wenn es dabei aber zur Diffamierung einzelner Personen oder einer ganzen Berufsgruppe komme, sei eine Grenze erreicht, die der Werberat mit seiner Entscheidung jetzt aufgezeigt habe. Dass der Spot gestoppt werden müsse, sei eine richtige Entscheidung, weil er einen Keil zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber treibe, so Stelzer. Gleichzeitig fordert er die Sozialpartner auf, rasch wieder zu einem Miteinander zurückkehren.

Links: