Paragleiter stürzte ab – Bruder musste zusehen

Vor den Augen seines Bruders ist am Samstag ein Paragleiterpilot tödlich verunglückt. Der 28-Jährige aus Steyr bekam kurz nach dem Start Probleme mit seinem Gleitschirm und prallte gegen einen Berghang. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der Steyrer wollte am Nachmittag mit dem Gleitschirm vom Burgspitz in Weyer (Bezirk Steyr-Land) zu einem Rundflug starten. Sein jüngerer Bruder und dessen Freundin begleiteten den Piloten zum Gipfel bis auf 1.429 Meter Höhe. Unmittelbar nach dem Start geriet der 28-Jährige in Schwierigkeiten - laut Zeugen machte er eine starke Rechtskurve und verlor die Herrschaft über sein Fluggerät.

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bruder und Freundin leisteten Erste Hilfe

Vor den Augen des Bruders und dessen Freundin raste der Gleitschirmflieger auf die Steilwand zu und prallte in den Gipfelhang. Die beiden Angehörigen kletterten hinunter und leisteten dem 28-Jährigen Erste Hilfe. Doch der Verunglückte erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Leichnam musste vom Polizeihubschrauber geborgen werden.